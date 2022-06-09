ВОЙНА В Украине Неудачный штурм и фактически уничтоженная бригада: стало известно о новых провалах роССиян

2022-06-09 17:00


За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито семь атак врага, уничтожено 3 танка, две боевые бронемашины и 4 единицы автомобильной техники противника. Также сбито 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что в боевых действиях на территории Украины существенные потери понес личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

«Ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады», - сообщили в Генштабе.

Кроме того украинские защитники нанесли оккупантам значительный урон на Бахмутском направлении - враг был вынужден вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

Кроме того в Генштабе сообщили, что оккупанты провалили штурм на Северодонецком направлении.

Там оккупанты нанесли авиаудар по Тошковке и "неудачно провели штурм".

"В направлении населенного пункта Катериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, на 8 июня, по данным Генштаба ВСУ, количество убитых оккупантов уже достигло 31 500.

 

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