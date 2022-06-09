ВОЙНА В Украине Под Херсоном ВСУ пошли в контрнаступление, – Арестович

2022-06-09 19:00

Советник Андрея Ермака объяснил, что в Херсонской области у врага неприятности

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Вооруженные Силы в Херсонской области пошли в контрнаступление.

Он отметил, что россияне в Запорожье вкопали танки Т-62, а также сняли часть войск и опрокинули, вероятно, в направлении Херсона.

Советник Андрея Ермака объяснил, что в Херсонской области у врага неприятности. После двухдневной паузы, когда наши отразили атаку врага, то пошли в контрнаступление.

«В этих попытках похоронили где-то батальонно-тактическую российскую группу. Скажем так, есть убитые, раненые, техника (поврежденная или уничтоженная – ред.), – рассказал Арестович.

Он добавил, что наши военные продвинулись вперед в сторону Херсона. Советник главы Офиса президента объяснил, что у россиян, видимо, не хватает войск, ведь они опрокидывают их с очень важного для них Запорожского направления.

Исходя из действующей информации, Алексей Арестович рассказал, что произошло изменение характера войны – россияне теряют силы и возможности. Пока враги это делают, им все равно нужно выполнять основные задачи, и это очень неприятная для них история. Советник Ермака предположил, что россиян мы переоценили.