ВОЙНА В Украине Обнародован список новой военной помощи от США

2022-06-09 20:00

 

Конгресс США отправил военную помощь ВСУ на миллиард долларов. В ней четыре системы HIMARS и множество другого вооружения.

Кроме четырех систем залпового огня HIMARS, Украина получит от США тысячи ПЗРК Stinger, сотни беспилотников, автомобилей, гаубиц и сотни тысяч боеприпасов, что следует из обнародованного списка.

Так, новый пакет военной помощи от США на $1 млрд включает:

  • 6500 противотанковых комплексов,
  • полторы тысячи ПЗРК Stinger,
  • 20 тысяч противотанковых гранатометов,
  • 7500 единиц стрелкового оружия,
  • 108 гаубиц М777
  • 220 тысяч снарядов калибра 155 мм,
  • 121 беспилотник Phoenix Ghost,
  • 700 дронов-камикадзе Switchblade,
  • 200 бронетранспортеров М113,
  • сотни Humvee,
  • четыре системы HIMARS,
  • 20 вертолетов типа Ми-17.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине современных ракетных систем РСЗО HIMARS. Кроме того, Киев получит множество другого оружия и боеприпасов.

Также СМИ сообщили, что украинские военные начали курс обучения по работе с РСЗО HIMARS.

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