ВОЙНА В Украине Обнародован список новой военной помощи от США

2022-06-09 20:00

Конгресс США отправил военную помощь ВСУ на миллиард долларов. В ней четыре системы HIMARS и множество другого вооружения.

Кроме четырех систем залпового огня HIMARS, Украина получит от США тысячи ПЗРК Stinger, сотни беспилотников, автомобилей, гаубиц и сотни тысяч боеприпасов, что следует из обнародованного списка.

Так, новый пакет военной помощи от США на $1 млрд включает:

6500 противотанковых комплексов,

полторы тысячи ПЗРК Stinger,

20 тысяч противотанковых гранатометов,

7500 единиц стрелкового оружия,

108 гаубиц М777

220 тысяч снарядов калибра 155 мм,

121 беспилотник Phoenix Ghost,

700 дронов-камикадзе Switchblade,

200 бронетранспортеров М113,

сотни Humvee,

четыре системы HIMARS,

20 вертолетов типа Ми-17.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине современных ракетных систем РСЗО HIMARS. Кроме того, Киев получит множество другого оружия и боеприпасов.

Также СМИ сообщили, что украинские военные начали курс обучения по работе с РСЗО HIMARS.