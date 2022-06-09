Конгресс США отправил военную помощь ВСУ на миллиард долларов. В ней четыре системы HIMARS и множество другого вооружения.
Кроме четырех систем залпового огня HIMARS, Украина получит от США тысячи ПЗРК Stinger, сотни беспилотников, автомобилей, гаубиц и сотни тысяч боеприпасов, что следует из обнародованного списка.
Так, новый пакет военной помощи от США на $1 млрд включает:
Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине современных ракетных систем РСЗО HIMARS. Кроме того, Киев получит множество другого оружия и боеприпасов.
Также СМИ сообщили, что украинские военные начали курс обучения по работе с РСЗО HIMARS.