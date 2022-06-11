ВОЙНА В Украине Отмена бесплатной растаможки "евроблях": в чем проблема

2022-06-11 20:00

Отмена бесплатной растаможки "евроблях" может негативно сказаться на экономике страны и, в частности, на помощи украинским бойцам волонтерами, которые существенно экономят, ввозя автомобили из-за границы для военных нужд.

Об этом сообщает "Апостроф".

Сторонники льготного режима ввоза автомобилей отмечают, что за время боевых действий в Украине повреждено и уничтожено огромное количество транспортных средств, которые необходимо чем-то заменить для нормальной работы экономики.

Кроме того, огромную потребность в автомобилях испытывают ВСУ, а волонтеры всеми силами помогают решить этот вопрос, завозя машины из-за границы.

В то же время, освобождение от пошлин автомобилей повлекло за собой значительные потери для государственного бюджета. Согласно информации правительства, были зафиксированы случаи ввоза в Украину дорогих авто или сразу несколько единиц, что точно не является первой необходимостью.

По мнению директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, решение об отмене налогообложения для автомобилей имело право на существование, поскольку потребность в транспорте в настоящее время в Украине действительно огромная, а собственное производство практически отсутствует.

"Однако, принимая такое решение, законодателям стоило ограничить количество автомобилей на одного человека и их стоимость. Чтобы под прикрытием хорошего решения кто-то не завозил бы дорогие автомобили за 40 тысяч евро и больше", - заявил эксперт.

Он добавил, что во вторник, 7 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект, предлагающий оставить льготы на ввоз транспортных средств только для участников боевых действий.