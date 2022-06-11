ВОЙНА В Украине роССия сможет продолжать войну нынешними темпами еще в течение года, - ГУР

2022-06-11 11:00

 

В РФ уже возник дефицит высокоточных крылатых ракет, используемых оккупационными войсками для обстрелов территории Украины.

В связи с этим солдаты начали использовать советские ракеты.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы заметили, что россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов", — сказал Скибицкий. По его словам, это говорит о том, что у российской федерации заканчиваются высокоточные ракеты. Вместе с тем чиновник отметил, что российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель — вся Украина и не только", - сказал представитель ГУР.

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