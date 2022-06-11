В РФ уже возник дефицит высокоточных крылатых ракет, используемых оккупационными войсками для обстрелов территории Украины.
В связи с этим солдаты начали использовать советские ракеты.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Мы заметили, что россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов", — сказал Скибицкий. По его словам, это говорит о том, что у российской федерации заканчиваются высокоточные ракеты. Вместе с тем чиновник отметил, что российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.
"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель — вся Украина и не только", - сказал представитель ГУР.