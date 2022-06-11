ВОЙНА В Украине Подоляк рассказал о тактике ВСУ в битве за Северодонецк

2022-06-11 13:00

Армия РФ пытается воевать в городе так, чтобы сделать невозможной эвакуацию гражданского населения

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что тактика Вооруженных сил Украины в битве за Северодонецк на Луганщине сейчас заключается в том, чтобы максимально измотать русские войска и нанести им больше потерь – как живой силы, так и техники и вооружения.

Об этом он сказал в эфире радио BBC.

Подоляк отметил, что армия РФ пытается воевать в городе так, чтобы сделать невозможной эвакуацию гражданского населения. Захватчики разрушают городскую инфраструктуру своей тяжелой артиллерией.

По словам Подоляка, бои на Донбассе сейчас очень тяжелые. Ежедневно там погибает от 100 до 200 защитников Украины.

"И причина этого в полной нехватке паритета по артиллерии. Российские войска бросили почти все неядерные вооружения на фронт", – отметил советник председателя ОП.

Он подчеркнул, что Украина хочет добиться того, чтобы противопоставить российским захватчикам такое же количество огневых средств, как есть у противника. Поэтому этот вопрос постоянно обсуждается с западными партнерами.