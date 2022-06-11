ВОЙНА В Украине роССияне за сутки потеряли еще 150 военных, 10 танков и 16 боевых бронированных машин

2022-06-11 10:30

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже ориентировочно 32050 военных, из них 150 – за последние сутки. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что за последние сутки наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют: