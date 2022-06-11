ВОЙНА В Украине роССияне за сутки потеряли еще 150 военных, 10 танков и 16 боевых бронированных машин

2022-06-11 10:30

 

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже ориентировочно 32050 военных, из них 150 – за последние сутки. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что за последние сутки наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32050 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1419 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 712 (+0) ед,
  • РСЗО - 222 (+0) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов - 212 (+0) ед,
  • вертолетов - 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 579 (+7),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера -13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,
  • специальная техника - 54 (+0).
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