роССияне за сутки потеряли еще 150 военных, 10 танков и 16 боевых бронированных машин
2022-06-11 10:30
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже ориентировочно 32050 военных, из них 150 – за последние сутки. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что за последние сутки наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32050 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1419 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 712 (+0) ед,
- РСЗО - 222 (+0) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов - 212 (+0) ед,
- вертолетов - 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 579 (+7),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера -13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,
- специальная техника - 54 (+0).