ВОЙНА В Украине Оккупанты сковывают ВСУ авиацией и артиллерией на 4 направлениях, идут бои за Северодонецк

2022-06-11 11:30

 

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское-Орехово.

Российские войска применяют на четырех направлениях авиацию и артиллерию для сковывания ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания войск и препятствования переброске резервов на другие направления.

Ранее сообщалось, что оккупанты в третий раз сменили дату "захвата" Северодонецка, теперь они планируют свои преступные действия на 22 июня.

Как сообщал УНИАН, российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.

 

 

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