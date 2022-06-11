ВОЙНА В Украине Арестович впервые озвучил ориентировочные потери ВСУ в полномасштабной войне с роССией

2022-06-11 13:30

 

За время полномасштабной войны с Россией погибли порядка 10 тысяч украинских защитников.

Такую цифру подтвердил во время прямого эфира с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, вражеские потери превышают наши в разы.

"У нас и в начале конфликта гибло 100 в сутки в среднем, а в российской армии 1000 гибло в сутки в первые 20-30 дней. Сейчас у них 200-300 гибнет, не меньше", - сообщил он.

Он также предположил, что в результате успешной работы украинской артиллерии 10 июня погибли порядка 600 оккупантов.

На уточняющий вопрос Фейгина, "можно ли предположить, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов", Арестович ответил: "Да, где-то так".
Потери ВСУ во время полномасштабной войны с РФ

9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина теряет ежедневно до сотни своих бойцов, а количество раненых за день может доходить до полутысячи. В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк назвал другую цифру: по его данным, в день гибнет 100-200 украинских защитников.

1 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Еще раньше, в середине апреля президент озвучил СМИ цифру о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с оккупантами. Число раненых на тот момент, по его словам, составляло порядка 10 тысяч.

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