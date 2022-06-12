Гайдай: ВСУ побеждают в уличных боях в Северодонецке

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ побеждают в уличных боях в Северодонецке, но российская артиллерия уничтожает дом за домом.
В Луганской области сейчас несколько тяжелых направлений – со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец, которая сейчас обмелела.
Очень мощные бои идут в Тошковке и Северодонецке.
Оккупанты обстреливают часами из артиллерии территорию завода "Азот". В результате чего произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекла смазка.
Гайдай добавил, что с вновь оккупированных территорий захватчики вывозят зерно КрАЗами.