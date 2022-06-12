ВОЙНА В Украине Гайдай: ВСУ побеждают в уличных боях в Северодонецке

2022-06-12 09:30

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ побеждают в уличных боях в Северодонецке, но российская артиллерия уничтожает дом за домом.

В Луганской области сейчас несколько тяжелых направлений – со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец, которая сейчас обмелела.

Очень мощные бои идут в Тошковке и Северодонецке.

Оккупанты обстреливают часами из артиллерии территорию завода "Азот". В результате чего произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекла смазка.

Гайдай добавил, что с вновь оккупированных территорий захватчики вывозят зерно КрАЗами.