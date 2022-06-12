ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили 100 роССийских оккупантов за сутки: где больше всего

2022-06-12 11:30



Украинские бойцы ликвидировали еще 100 оккупантов за сутки. Всего Россия уже потеряла в войне около 32 150 военных убитыми.

Об этом сообщает на Facebook-странице Генеральный штаб ВСУ.