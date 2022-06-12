ВОЙНА В Украине На Херсонщине ВСУ наступают на нескольких направлениях

2022-06-12 12:30

В Херсонской области украинские защитники осуществляют контраступление по трем направлениям. От российских оккупантов освобожден поселок Таврический, сообщает пресс-служба Херсонского городского совета в Facebook.

«Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области», — говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что поселок Таврический отбит и полностью «под контролем Украины».

Ранее «Флот 2017» сообщал, что подразделения ВСУ в Херсонской области удачными ударами артиллерии уничтожили шесть единиц военной техники оккупантов. А также в трех разных населенных пунктах Херсонщины были ликвидированы полевые склады боеприпасов российской армии.

Напомним, российские военные минируют Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 50-х годах прошлого века, пытаясь спастись от контрнаступления ВСУ. Но сами же и подрываются на них.