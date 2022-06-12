ВОЙНА В Украине "Просто ад какой-то": оккупанты жалуются на контратаки ВСУ на Николаевщине и Херсонщине

2022-06-12 15:30

Украинские защитники своими контратаками шокируют российских оккупантов.

Те называют адом обстрелы со стороны ВСУ по их позициям.

Об этом стало известно благодаря перехвату СБУ телефонного разговора между коупантами.

Один из собеседников рассказывает, что ВСУ не дают им "поднять головы", потому что постоянно готовят по их позициям на Николаевско-Херсонском направлении и устраивают им настоящий ад.

"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа... *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало..., бледь: "Господи, бледь! Только не в окоп, только не в окоп! Короче, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!» – описывает ситуацию захватчик.

Напомним, что россиянки агитируют своих мужчин писать рапорты и возвращаться домой. Женщины утверждают мужчин, что судебное преследование им не угрожает, потому что нет законных оснований.