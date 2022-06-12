ВОЙНА В Украине Диверсанты говорят по-украински и имеют паспорт Украины – МВД

2022-06-12 16:30

В МВД озвучили, что делают российские диверсионно-разведывательные группы в Украине и сколько их действует.

Спикер министерства внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что в Украине действуют члены диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), владеющие украинским, а также имеющие или те, у кого был, паспорт гражданина Украины.

Об этом он сказал 12 июня в эфире канала Freedom.

"Кто эти люди. Сейчас изменила тактику Российская Федерация, в основном это люди – бывшие граждане Украины, достаточно долго проживавшие в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму. И один из главных критериев, по которым отбирают этих людей – это, как минимум, понимание, и умение разговаривать на украинском языке. Для того, чтобы их было труднее спутать с другими гражданами Украины, поэтому сначала мы помним, что в основном это были русские, которые даже теоретически не могли произнести некоторые слова, которые и стали нашим условным паролем – "паляница", "Укрзализныця" и так далее", — отметил он.

По его словам, цель ДРГ очень проста – посеять панику среди мирного населения, и пробовать делать то, что можно классифицировать как террористический акт.

"Могу сказать, что благодаря очень серьезной оперативной работе контрразведки, полиции, силовиков, к счастью, пока удается обезвредить их, и, к счастью то, что они могли бы сделать, мы узнаем из новостей, а не из жизни", — подчеркнул Денисенко.

Также, по его словам, за три месяца войны в Украине насчитали более сотни диверсионных групп.