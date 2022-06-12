ВОЙНА В Украине "Котлы" для украинских войск и эскалация из-за перекидания сил на Юге: эксперт о ситуации на фронте

2022-06-12 17:30

Россияне сделали выводы после успешного контрнаступления украинцев в Киевской и Черниговской областях и сейчас меняют тактику на других направлениях.

Учли предыдущий опыт первых месяцев войны в Украине и пытаются продавить украинскую оборону, так действуют сейчас россияне в Луганском и Донецком направлениях. Об этом в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН отметил военный эксперт Дмитрий Снигерев.

Он не соглашается с мнением западных экспертов, что у России есть конкретные даты по окончании наступления, Снигеров убежден, что у них нет четкого плана окончания своей так называемой «спецоперации».

По его словам, сейчас хотя все внимание и приковано к Северодонецку, но жарче всего может быть в Тошковке близ Камышевахи и Горного.

«Россия пытается задействовать тактику так называемых ножниц. Создание локальных котлов для украинских группировок. Речь идет о возможности окружения украинской группировки, которая держит оборону вблизи поселков Золотое один, два, три, четыре, соответственно Горное с выходом на Камышеваху. Она сейчас блокируется российскими военными и говорится о том, что вчерашнее контрнаступление в районе Тошкивки – это попытка взять под контроль трассу Лисичанск-Золотое, которое и объединяет Лисичанск. В ближайшие два дня это направление будет самым горячим», — говорит эксперт.

Как еще одно доказательство своих слов, он приводит событие прошлых дней, когда россияне близ Врубовки применили систему «Сонцепек» — тяжелая огнеметная система. «Она применена не столько по позициям украинских военных, как против гражданского населения. Привела к тотальному разрушению и многочисленным потерям гражданского населения», — добавляет Снигерев.

В то же время отмечает, что такое сопротивление на этих направлениях помогло украинцам подтянуть силы на южных направлениях и идти в контрнаступление там. Это уже речь идет о продвижении в Херсон на 10-15 километров, освобождении в частности поселка Таврическое.

К тому же у неприятеля нет возможности высаживать десант. «Уже на вооружении Украины стоят против корабельных ракет «Гарпун», и отечественный «Нептун» и мы ждем поставок противкорабельных ракет из Великобритании. Все эти усилия сделали невозможным десантные операции на Черноморском побережье. Но нельзя отвергать возможной эскалации, из-за перекидания сил через порты Бердянск и Мариуполь. По моему мнению, Россия пристанет на подобный план эскалации», — сообщил Снигерев.