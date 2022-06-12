ВОЙНА В Украине Тяжелое вооружение и санкции: Кулеба и Рау обсудили важные для Украины вопросы

2022-06-12 22:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с коллегой из Польши Збигневом Рау. Стороны обсудили следующие поставки тяжелого вооружения в Украину и седьмой пакет антироссийских санкций.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

«Сегодня утром у меня был телефонный разговор с моим польским коллегой и другом Збигневом Рау для обсуждения следующей поставки тяжелого вооружения в Украину и седьмого пакета санкций ЕС в отношении РФ. Я также выразил свою поддержку его важным усилиям в роли главы ОБСЕ», — написал Кулеба в Twitter.