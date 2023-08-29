Экономика Украина уже превысила прошлогодние показатели экспорта зерна

2023-08-29 12:27

Украина в текущем году уже экспортировала 4,157 млн т зерновых и зернобобовых, что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, Украина уже экспортировала 1,773 млн т пшеницы, 460 тыс. т ячменя, 0,6 тыс. т ржи и 1,916 млн т кукурузы.

Для сравнения, в прошлом маркетинговом году по состоянию на 31 августа 2022 года Украина экспортировала 3,964 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе: 1,139 млн т пшеницы, 310 тыс. т ячменя, 0,5 тыс. т ржи и 2,498 млн т кукурузы.

Вместе с тем, с начала текущего месяца Украина экспортировала 1,884 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе: 952 тыс. т пшеницы, 165 тыс. т ячменя и 763 тыс. т кукурузы (1,331 млн т). В этом году с начала августа рожь не экспортировалась.

С начала 2023/2024 МГ Украина экспортировала 20,8 тыс. т муки.