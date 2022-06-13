ФРГ помешала Испании передать Украине сорок немецких танков Leopard

Власти Германии отвергли планы Испании передать Украине около 40 немецких танков Leopard 2A4 после их модернизации. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на правительственные источники.
Немецкие власти в телефонных разговорах предупредили испанскую сторону, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками решения - хоть и неформального - не снабжать Украину танками.
Редакция Business Insider в Германии пишет, что Мадрид даже извинился перед ФРГ "за волнение и давление, оказанное на канцлера".
При этом сообщается, что в Германии модернизируют 100 БМП Marder для Украины.