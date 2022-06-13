ВОЙНА В Украине ФРГ помешала Испании передать Украине сорок немецких танков Leopard

2022-06-13 12:28

Власти Германии отвергли планы Испании передать Украине около 40 немецких танков Leopard 2A4 после их модернизации. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на правительственные источники.

Немецкие власти в телефонных разговорах предупредили испанскую сторону, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками решения - хоть и неформального - не снабжать Украину танками.

Редакция Business Insider в Германии пишет, что Мадрид даже извинился перед ФРГ "за волнение и давление, оказанное на канцлера".

При этом сообщается, что в Германии модернизируют 100 БМП Marder для Украины.

 

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фото Николай Тищенко умудрился продать марку «русский корабль» за 12 000 долларов 2022-06-13 09:32
видео Как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дія - ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 2022-06-13 09:00