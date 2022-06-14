Фото-видео видео Виталий Ким объяснил западным СМИ, почему ВСУ будет освобождать Херсонскую область постепенно

2022-06-14 15:37

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью La Repubblica объяснил, что ВСУ будет освобождать Херсонскую область постепенно, чтобы не рисковать людьми.

«Украинская армия не может себе позволить роССийскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые ни к чему не ведут. Если бы ВСУ это сделали, то потеряли бы многих людей».

А тем временем в Сети обнародовано видео, показывающее, каким был Николаев год назад. Такой была мирная жизнь города корабелов до подлого и циничного вторжения рашистов.