ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись на левобережье Херсонской области: в ISW рассказали подробности

2023-11-15 16:05

За прошедшие сутки, 14 ноября, Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия на левом берегу Херсонской области. Согласно геолокационным кадрам от 13 ноября, украинские войска продвинулись к Крынкам.

Как сообщает ISW со ссылкой на российских милблогеров, ВСУ пытались расширить зону контроля вблизи Крынок. Кроме того, интенсивные бои идут у Поймы, Песчановки и Подстепного.

"ISW продолжает оценивать, что украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области с середины октября 2023 года и что украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой Россией стороне Днепра", - отметили аналитики.

Отмечается, что 14 ноября оккупационные войска нанесли воздушные и артиллерийские удары по правому берегу Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что захватчики нанесли 5 авиаударов 33 планирующими бомбами по гражданским районам Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщали аналитики ISW, наши воины смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает ударная авиация ВСУ.

За прошедшие сутки сообщалось, что наши войска сохраняют позиции в крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что отход врага на этом участке приведет к обвала Южного фронта. А это означает фактически блокирование Крыма. А также создание предпосылок для того что Украина "получит просто феноменальный козырь развития своей морской торговли".