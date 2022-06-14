ВОЙНА В Украине Разрушенный мост в Северодонецке может остановить продвижение роССиян, — NYT

2022-06-14 19:00

По словам журналистов, разрушение моста перерезало единственное дорожное сообщение с Северодонецком и вместе с тем усложнило дальнейшее наступление российских войск на Лисичанск.

По словам официальных лиц Луганской области, последний мост, соединявший Северодонецк с подконтрольной Украине территорией на западе, разрушен. Такое развитие событий может помочь российским войскам захватить городскую территорию, т.к. украинским военным в сложившихся обстоятельствах будет сложнее укреплять и снабжать свои позиции, эвакуировать раненых или отступать. Вместе с тем, и российской армии будет сложнее наступать на Лисичанск. Об этом сообщает NYT.

Несмотря на то, что официальные представители ВСУ утверждают, что есть возможности для доставки припасов в сражающийся Северодонецк, теперь после нескольких недель боев остается неопределенным, смогут ли украинские силы продолжать защищать город.

Разрушение моста перерезало единственное дорожное сообщение с Северодонецком, и вместе с тем усложнило дальнейшее наступление российских войск на Лисичанск, который находится несколько выше относительно Северодонецка.

Пока неизвестно, кто разрушил мост, также не уточняется, как будут доставляться грузы для снабжения ВСУ в Северодонецке. Возможно, посредством понтонных мостов. Волонтеры готовят лодки и веревки для украинских военных.

Другие мосты в Северодонецке также были выведены из строя РФ или украинскими военными.

Предыдущий мост, еще до того, как его повредили, был завален остовами поврежденных автомобилей, поэтому проехать по нему и прежде было сложно.

ВС РФ на протяжении нескольких недель атакуют Северодонецк с нескольких сторон, пытаясь оттеснить украинские войска к западу.

Напомним, что Северодонецк пока еще полностью не захвачен, бои продолжаются, согласно данным Института изучения войны. Отмечается, что российское военное командование не спешит вводить пехоту в город.

Напомним, что появились детальные спутниковые снимки разрушенных мостов в Северодонецке. Предположительно ВС РФ вывели из строя три моста, соединявших Лисичанск с Северодонецком, где в бомбоубежищах на заводе "Азот" прячутся больше 500 жителей.