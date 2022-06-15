ВОЙНА В Украине Почему украинским ПВО пока удается сбивать не все ракеты руССких оккупантов

2022-06-15 09:33

Основное назначение украинских систем противовоздушной обороны – сбивать вражеские самолеты и вертолеты, а не ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов - это летательные аппараты врага - самолеты, вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению не все", - отметил он.

По его словам, российские ракеты спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах, от 50 метров.

"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров и не все средства ПВО могут уничтожать", - добавил Игнат, поясняя, почему часть вражеских ракет достигает цели.

Напомним, вчера были сбиты российские ракеты сразу в четырех областях Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.