Жизнь Стало известно, кто из украинцев рискует остаться без выплаты пенсий: вероятные причины

2023-09-25 18:26


Выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

Например, можно пополнить счет мобильного, оплатить коммуналку или другие счета. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Как восстановить выплаты на карту?

Украинцы могут легко возобновить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные деньги. Для этого нужно обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свое лицо.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак. После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (со дня обращения).

Почему еще могут перестать выплачивать средства на карту?

  • В случае смерти человека;
  • если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;
  • если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения. Если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).
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