ВОЙНА В Украине Когда ВСУ смогут подойти к Херсону вплотную: военный эксперт назвал условие

2022-06-14 21:30

 

По мнению Олега Жданова, Херсон будет освобожден только в комплексе с проведением контрнаступательных операций наших войск.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда Вооруженные Силы Украины смогут подойти к временно оккупированному Херсону вплотную. По его мнению, для этого защитникам Украины нужно иметь западные образцы вооружения.

Об этом Жданов рассказал в интервью "ТСН".

Военный эксперт прокомментировал ситуацию на фронте. Как известно, уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированного россиянами Херсону. ВСУ могут вплотную подойти к городу, однако для этого мы должны получить вооружение.

"Сейчас фронт более-менее стабилен. Это говорит о том, что там довольно сильная группировка. Довольно неплохо оно подготовилось к обороне. Херсон будет освобожден только в комплексе с проведением контрнаступательных операций наших войск, когда мы будем к этому готовы. А для этого необходимо получить западные образцы вооружения", - подчеркнул Жданов.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Авиация врага больше не залетает на территорию ВСУ

2022-06-14 16:30

"Просто ад какой-то": оккупанты жалуются на контратаки ВСУ на Николаевщине и Херсонщине

2022-06-12 15:30

На Херсонщине ВСУ наступают на нескольких направлениях

2022-06-12 12:30

Гайдай: ВСУ побеждают в уличных боях в Северодонецке

2022-06-12 09:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк сказал, чем грозит Европе победа роССии

2022-06-14 22:00

Когда ВСУ смогут подойти к Херсону вплотную: военный эксперт назвал условие

2022-06-14 21:30

Сегодня сбили сразу три вражеских крылатых ракеты, их запустили с Черного моря - ВС ВСУ

2022-06-14 20:30

Водительские права в Украине можно обменять на европейские: где и как это сделать

2022-06-14 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк сказал, чем грозит Европе победа роССии 2022-06-14 22:00
Когда ВСУ смогут подойти к Херсону вплотную: военный эксперт назвал условие 2022-06-14 21:30
Сегодня сбили сразу три вражеских крылатых ракеты, их запустили с Черного моря - ВС ВСУ 2022-06-14 20:30
Водительские права в Украине можно обменять на европейские: где и как это сделать 2022-06-14 20:00