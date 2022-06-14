ВОЙНА В Украине Когда ВСУ смогут подойти к Херсону вплотную: военный эксперт назвал условие

2022-06-14 21:30

По мнению Олега Жданова, Херсон будет освобожден только в комплексе с проведением контрнаступательных операций наших войск.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда Вооруженные Силы Украины смогут подойти к временно оккупированному Херсону вплотную. По его мнению, для этого защитникам Украины нужно иметь западные образцы вооружения.

Об этом Жданов рассказал в интервью "ТСН".

Военный эксперт прокомментировал ситуацию на фронте. Как известно, уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированного россиянами Херсону. ВСУ могут вплотную подойти к городу, однако для этого мы должны получить вооружение.

"Сейчас фронт более-менее стабилен. Это говорит о том, что там довольно сильная группировка. Довольно неплохо оно подготовилось к обороне. Херсон будет освобожден только в комплексе с проведением контрнаступательных операций наших войск, когда мы будем к этому готовы. А для этого необходимо получить западные образцы вооружения", - подчеркнул Жданов.