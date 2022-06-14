ВОЙНА В Украине Подоляк сказал, чем грозит Европе победа роССии

2022-06-14 22:00

Заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что будет, если Россия выиграет в войне, и что это будет значить для Европы.

Об этом он сообщил в интервью Настоящее время.

"Нам, к сожалению, приходится постоянно констатировать, что качество аналитики, которая имеется и у наших партнеров в том числе, очень низкая. Они не понимают ни причин этой войны – их много, ни мотивацию России – почему она не может уже остановиться – потому что они уже перешли все красные линии, для них, в принципе, нет разницы: они остановятся на этом рубеже или пойдут дальше", - отметил Подоляк.

По его словам, в том случае, если Россия выиграет, она станет доминировать, и действительно будет диктовать правила Европе.

"Потому что цена для России все равно будет практически одна и та же. Если они выиграют, они станут доминировать. И они действительно будут диктовать правила в Европе. И Европа будет просто стоять на коленях. Это же очевидно. Они до войны постоянно диктовали условия, в том числе шантажными способами, в том числе через "Северные потоки", через энергетические инструменты, через миграционные инструменты, через войну в Сирии. Сейчас тем более. Если они одержат ситуативную победу, захватив часть территории, они станут доминантами в Европе, они будут навязывать те правила и при этом разговаривать сквозь зубы с Европой – это очевидно. И им даже не надо будет платить. Европейцы, наверное, не понимают. Они даже пророссийскому лобби в Европе перестанут платить – зачем? Их будут бояться. Глаза будут опущены вниз", - объяснил заместитель главы ОП.

Подоляк также рассказал, что будет, если Россия проиграет.

"Если Россия сегодня получит в Украине хотя бы что-то еще вот в таком же объеме, как она получила "Минск-2", то они будут в Европе разговаривать так, что европейцы будут стоять на коленях и смотреть вниз на землю, они просто не смогут возражать, оппонировать не смогут. И опять же, если Россия сегодня проиграет, то есть война закончится правильно, силовым образом, к сожалению для Украины, а мы готовы заплатить за это цену, то тогда Россия превратится в государство, которое начнет проходить через этап своей трансформации и будет при этом слушать, что мировые правила есть, что эти правила предопределяют международную правовую систему, в рамках которой можно вести споры, а не прийти и силой что-то забрать. Это очень важный аспект. И, наконец, самое главное, о чем я всегда говорю. А с чего это вообще кто-то распоряжается территорией Украины? Что это значит: "Украина может что-то отдать, главное – чтобы немедленно прекратилась война" – как это? Что значит "мы должны отдать"? Мы уже совершили одну ошибку в 2014-2015 годах, когда позволили безнаказанно забрать Крым. После этого никаких существенных санкций для России не было. Мы позволили забрать часть Донбасса, что привело к сегодняшней масштабной кровопролитной войне. Это невозможно", - сказал он.

Подоляк также обратил внимание на то, что любой "Минск-3" – это дальнейшая эскалация, это дальнейший захват территории Украины.

"То есть у нас государства не будет, у нас деньги не придут, инвестиции не придут, люди будут уезжать из страны, то есть у нас мало того, что часть территорий захватило другое государство, так у нас еще люди отсюда начнут уезжать, деньги отсюда начнут уходить, то есть страна превратится в отсутствующую разруху. Зачем это? Почему мы должны отказаться от сопротивления? Потому что кто-то не хочет в европейской стране, допустим, чтобы война дальше продолжалась? Так и мы не хотим, мы не хотим продолжения войны, мы хотим закончить ее, но на тех условиях, которые не позволят России через год-два возобновить боевые действия и захватить еще часть территории. Потому что, если русские останутся там, где сегодня они находятся, или даже останутся в пределах того, что было до 24 февраля, они опять придумают какую-то причину, каких-то нацистов пойдут искать, какой-то народ Донбасса защищать и так далее. У них может быть сотня причин, по которой можно убивать массово украинских граждан, потому что здесь есть одна главная причина: русские не хотят существования украинского государства. Мы же уже об этом неоднократно говорили, это очень важный аспект. К сожалению, не все понимают это", - добавил заместитель ОП.