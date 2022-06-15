ВОЙНА В Украине Оружие для ВСУ: Столтенберг анонсировал важное решение на встрече "Рамштайн-3"

2022-06-15 16:30

НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса. Также на новой встрече в Рамштайне НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи.

Об этом в ходе брифинга перед заседанием "Рамштайн-3" сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также, по его словам, вечером 15 июня НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

"Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники по НАТО и партнеры уже предоставили Украине такое оружие, теперь нужно нарастить усилия.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Нельзя предусмотреть, как эта война завершится. Но мы должны быть готовы оказывать помощь длительное время. И это будет обсуждаться в Брюсселе", - резюмировал Столтенберг.