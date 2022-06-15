ВОЙНА В Украине Беспилотники, ракеты, солдаты: Воздушные силы Украины нанесли урон противнику

2022-06-15 19:00

 

Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки, 14 июня, поразили как воздушные, так и наземные цели. Крылатые ракеты и беспилотники были уничтожены зенитчиками, а экипажи «сушек» ликвидировали ротно-тактическую группу оккупантов.

Об этом сообщает командование ВС ВСУ в Facebook.

«За прошедшие сутки, 14 июня, зенитным ракетным подразделениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить четыре крылатые ракеты, которые оккупанты запустили по территории Украины из акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Также зенитчики поразили два беспилотных летательных аппарата оккупантов

Украинские истребители выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства, перехвату воздушных целей, прикрытию ударных группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил.

Так, 14 июня Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на вражеские позиции и уничтожили ротно-тактическую группу противника: технику и живую силу.

Напомним, российская военная авиация больше двух месяцев не залетает на контролируемую территорию Украины, и это очень хороший показатель работы Воздушных сил.

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