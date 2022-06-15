ВОЙНА В Украине ВСУ успешно контратакуют оккупантов и освобождают населенные пункты в районе Изюма, – депутат горсовета

2022-06-15 22:00

Вооруженные силы Украины и территориальная оборона уверенно сдерживают противника на Изюмском направлении. Несмотря на большие скопления вражеских войск, защитники Украины наносят удары и постепенно переходят к контрнаступлению.

В результате ВСУ удалось освободить уже несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник.

По его словам, на Изюмском направлении российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону города Славянска, Барвенкового с целью оцепления наших войск в зоне операции объединенных сил. Однако ВСУ и силы ТРО держат оборону и наносят контрудары по противнику.

Кроме того, Стрельник рассказал, что украинские военные освободили такие села как Спиваковка и Заводы, расположенные по оба берега реки Северский Донец.

"Надеемся, нашим военным удастся закрепиться на этих рубежах и они смогут продолжить свое контрнаступление, результатом которого станет освобождение Изюма", – подчеркнул Стрельник.

Также он добавил, что на Изюмском направлении большое количество оккупантов. Однако депутат отметил, что захватчики деморализованы, в то время как украинское войско мотивировано и готовится к дальнейшему контрнаступлению.

"Трудно оценить, сколько именно оккупантов находится на Изюмском плацдарме. Это около 20-25 батальонно-тактических групп, составляющих серьезную угрозу для нашей армии. Однако все же в Изюме противник деморализован, но наше войско полностью мотивировано, чтобы продолжить свое контрнаступление", – отметил он.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) продолжает бить тревогу из-за критической ситуации для российской армии в Украине. Больше всего его волнует то, что Вооруженные силы Украины подошли на расстояние 10 км от оккупированного россиянами города Изюм на Харьковщине.

По данным Института изучения войны, российские войска не перестают продвигаться к юго-востоку от Изюма Харьковской области, добиваясь определенного успеха. Вероятно, они продолжат попытки наступления на Славянск Донецкой области с северо-запада.

В свою очередь, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска контролируют более 70% территории Северодонецка, однако в промышленной зоне города продолжаются ожесточенные бои. Многочисленные сообщения о взятии города являются ложью.