ВОЙНА В Украине На украинцах "висят" ипотечные кредиты на жилье: кому власти хотят списать долги

2022-06-16 21:00

В результате полномасштабной войны страны-террориста России против Украины многие жилые дома уничтожены, однако за некоторые из них украинцы еще не успели выплатить кредиты. Власти предусмотрели их списание при некоторых условиях.

"Апостроф" выяснял, как можно не выплачивать кредит за разрушенное в результате российской агрессии жилье.

Списание кредитов украинцев за разрушенное жилье реально, однако для получения такой возможности, заемщик не должен иметь просроченных долгов по кредитам по состоянию на 23 февраля 2022 года.

В то же время существует ограничение по размеру имущества, приобретенного с помощью кредита. Заемщики могут претендовать на списание только, если общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 квадратных метров, а для жилого дома – 250 квадратных метров, и вместе с этим жилой объект должен быть единственным местом жительства. е заемщика.