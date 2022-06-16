ВОЙНА В Украине Ермак сообщил, когда в Украину прибудут HIMARS

2022-06-16 17:30

 

Украинские военные заканчивают учения на реактивных системах залпового огня HIMARS. Вскоре РСЗО начнут работать на стороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Как рассказал Ермак, ракетная артиллерийская система должна прибыть в Украину до конца июня.

"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", - написал он.

Напомним, вчера под председательством США состоялось третье заседание в формате "Рамштайн" относительно военной помощи Украине.

После которого американский президент Джо Байден объявил о пакете помощи на 1 млрд долларов.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, А Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

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