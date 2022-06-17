ВОЙНА В Украине Передача Украине новейших систем HIMARS является только началом - Пентагон

2022-06-17 14:29

Предоставление Украине нескольких реактивных систем залпового огня HIMARS в последнем транше оборонной помощи – это только отправная точка, США продолжат поставлять все, что необходимо для победы в противостоянии российской агрессии.

Об этом сказал во время выступления на Конференции по национальной безопасности CNAS заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Он подчеркнул, что в оборонном ведомстве США ожидают ввода полученных ВСУ систем залпового огня уже в скором времени. Замглавы Пентагона также подтвердил обязательство Соединенных Штатов продолжить поставки этих систем и боеприпасов в Украину.

Также Кол повторил слова главы Пентагона Ллойда Остина, что Соединенные Штаты готовы предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы они могли поражать все враждебные цели на своей территории.