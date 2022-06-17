ВОЙНА В Украине видео За время вторжения в Украину оккупанты уже потеряли треть своих бронетанковых сил, - Пентагон

2022-06-17 19:31

Армия оккупантов уже понесла существенные потери в ходе вторжения в Украину. Она потеряла до трети своих бронетанковых сил.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции после встречи в формате Рамштайн-3, сообщает пресс-служба Пентагона.

Так, по словам Милли, роССийская армия потеряла от 20% до 30% своих бронетанковых сил.

"Это важно. Это огромные цифры. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром", - сказал Милли, добавив, что это важно.

.