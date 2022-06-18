ВОЙНА В Украине Выпустили 8 ракет: роССия нанесла удар по Кременчугу, все подробности

2022-06-18 10:30

 

В субботу утром, 18 июня, оккупанты обстреляли Кременчуг Полтавской области, ракеты попали в инфраструктурные объекты, в частности, в в нефтеперерабатывающий завод.

Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин на своем канале в Telegram.

По предварительным данным главы Полтавской ОВА, рашисты выпустили по городу от шести до восьми ракет, часть из которых попала в местный нефтеперерабатывающий завод.

"От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже", - написал он.

Лунин также уточнил, что угроза нанесения повторных ударов врагом все еще остается высокой, поэтому настоятельно просит горожан оставаться в укрытиях.

Полтавский городской глава Александр Мамай подтвердил обстрелы НПЗ и некоторых других объектов инфраструктуры. Местные жители же пишут про огромные столбы черного дыма над Кременчугом.

 

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