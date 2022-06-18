ВОЙНА В Украине Беларусь будет наступать по двум направлениям – военный эксперт

2022-06-18 12:30



Лукашенко будет преследовать сразу две цели, вторгаясь в Украину.

Основными направлениями для вторжения Беларуси в Украину могут стать Волынское и Ровенское.

Об этом в колонке для НВ написал военный эксперт Олег Жданов.

"Основные направления для вторжения Беларуси в Украину — это может быть Волынское и Ровенское. Думаю, что дальше они не пойдут", - отметил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что Лукашенко будет преследовать сразу две цели, вторгаясь в Украину.

"Основная цель этого вторжения — во-первых, попытка открыть второй фронт. Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача — это попытка отрезать Украину от западной помощи", - заявил Жданов.

Он также подчеркнул, что будет перерезание основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине.

"Вторжение наземной группировки может происходить в направлении Луцк — Львов или Ровно — Львов или Ровно — Тернополь, и будет перерезание основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине. Вторжение будет осуществляться военными колоннами, как это делали россияне в феврале. На Волыни и в Ровенской области местность такая, что особенно в предбоевом порядке не пойдешь, и они будут вынуждены в колоннах выдвигаться и заходить на территорию Украины", - заявил эксперт.

Он также отметил, что перед вторжением Беларусь будет обстреливать Украину ракетами.

"Обязательно наземному вторжению предшествует массированный ракетно-авиационный удар. Затем, по возможности, если есть досягаемость дальности, вступает артиллерия, а потом только выдвигаются войска. Но войска уже будут идти под прикрытием авиации и ракетных войск. У нас есть чем "встречать" и ракетные войска, и авиацию... Что касается ракетных войск, то наша система ПВО будет пытаться по мере сил и возможностей бороться и с ракетами, летящими со стороны Беларуси. Ну, а уже сухопутные войска будут решать основную судьбу войск вторжения", - заявил эксперт.