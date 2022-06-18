ВОЙНА В Украине ВСУ разгромили несколько подразделений РФ, основные бои продолжаются на трех направлениях

2022-06-18 14:30



Украинские военные разгромили подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка России: те покинули район боев.

На востоке Украины российские захватчики ведут наступательные действия на нескольких направлениях и продолжают артиллерийские атаки позиций Сил обороны, а также гражданских объектов. Враг продолжает штурмовые действия в Северодонецке, но успеха не имеет.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 июня 2022.

По информации украинских военных, на Северодонецком направлении противник продолжает обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре неподалеку Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Вороново. Продолжаются бои за Северодонецк. С целью улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме позиций ВСУ, враг обстреливал из артиллерии различных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спорное, Берестовое, Соледар, Клиновое и Троицкое.

"Неподалеку Горного, Берестового и Кодемы украинские защитники нанесли врагу потери. Оккупанты вынуждены были отойти", - отметили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне совершили обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах Каменки, Авдеевки, Опытного, Владимировки, Новоселки и Щербаков.

"В результате огневого поражения Силами обороны Украины, подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и были выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", - сообщили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. По информации Генштаба, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения врага.