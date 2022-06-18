ВОЙНА В Украине Контрнаступление ВСУ у Изюма может отвлечь силы роССиян от Славянска – ISW

2022-06-18 18:30

 

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь войска Российской Федерации от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW) в сводке 17 июня.

По данным аналитиков, украинские и российские источники все чаще сообщают о возможном контрнаступлении украинских войск на Изюм с юго-восточной окраины Харькова.

"Эти украинские операции, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения", – предполагают эксперты ISW.

17 июня мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что город готовится к масштабному наступлению российской армии, которое ожидается в ближайшие дни, а ВСУ не собираются сдавать Славянск врагам.

Ранее аналитики отмечали, российские войска предприняли безуспешные атаки к северо-западу от Славянска, что в Краматорском районе Донецкой области, и постепенно продвигались по территории к юго-востоку от Изюма на Харьковщине. Они не смогли захватить Долину (на трассе Е40, ведущей к Славянску) и отошли на ранее занятые позиции.

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