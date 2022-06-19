ВОЙНА В Украине ВСУ отбили штурмы армии роССии под Бахмутом и Северодонецком – Генштаб

2022-06-19 13:30

Силы обороны Украины отбили несколько штурмов армии России под Бахмутом и Северодонецком, на некоторых направлениях продолжаются бои. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Слобожанщина

На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании рубежей и обстрелах позиций украинских сил, нанес авиаудары по Тимофеевке и Цаповке, продолжаются поставки оружия и средств из РФ. Неподалеку от Рубежного армия РФ пыталась вести разведку боем, провела дистанционное минирование в районе Черкасских Тишек.

На Славянском – РФ обстреляла украинские позиции неподалеку от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного, Долины.

Донбасс

Лиманское направление – РФ активных боевых действий не вела, обстреляла украинские позиции, нанесла авиаудар неподалеку от Пришыба и ракетный – по Маякам.

Северодонецкое – россияне устраивают обстрелы в районе Лисичанска, Боровского, Белой Горы и Устиновки. Нанесли авиаудары у Белой Горы и Мирной Долины, ракетный удар – у Верхнекаменки. В Северодонецке РФ круглосуточно ведет аэроразведку, идут бои за полный контроль над городом. Украинские военные отбили штурм в районе Тошковки, враг отошел и делает перегруппировку.

Бахмутское – россияне обстреливают украинские позиции, были ракетные удары у Зайцевого и Нью-Йорка. Армия РФ ведет штурмовые действия в направлении Ореховое-Горское, боевые действия продолжаются.

Штурмы в направлениях Ореховое-Золотое и Первомайск-Золоте украинские силы успешно отбили. Штурмовые группы РФ пытаются вести разведку боем в направлении Нырковое-Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения в направлении Врубовка-Николаевка украинские силы остановили, враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Нанес ракетные удары в районах Миролюбовки и Гродовки.

Юг

На Южнобугском направлении россияне основные усилия сосредоточили на удержании позиций. На Николаевском – враг бил по украинским подразделениям артиллерией, вел аэроразведку у Таврийского. На Криворожском – обстреливал артиллерией и РСЗО в районе Чернового Яра и Кобзарцы.

Север

Армия Беларуси прикрывает границу, есть угроза ракетных и авиационных ударов из этой страны. В Брянской и Курской областях РФ враг совершенствует оборудование позиций, ведет аэроразведку.