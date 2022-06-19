ВОЙНА В Украине Украинская авиация атаковала скопление техники и склад боеприпасов рф - ОК "Юг"

2022-06-19 10:30

 

Украинские военные совершили 4 воздушных атаки по живой силе и технике врага, а также уничтожили российский склад боеприпасов на юге Украины.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Враг поднял в воздух свой вертолет и пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине. Однако "птичку" остановили ответным огнем. Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ в рамках выполнения огневых задач совершили 4 воздушных атаки.

Тройкой вертолетов по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снигиревки, а истребителем – по складу боеприпасов в Белозирской общине Херсона.

В "Юге" также уточнили общие потери противника за сутки:

  • 28 захватчиков;
  • один танк Т-62;
  • одна радиолокационная станция;
  • топливозаправщик и другой автомобильной техники.
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