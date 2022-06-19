ВОЙНА В Украине Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных РСЗО Himars - СМ

2022-06-19 22:30

 

Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину четырех дополнительных РСЗО Himars.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

При этом журналисты издания напоминают, что отправка первых четырех американских реактивных систем залпового огня в Украину уже в процессе.

Решение еще не окончательное, сказал один из чиновников Минобороны, отметив, что вклад США в сопротивление Украины выносится на консультации с союзниками и партнерами. По словам чиновника, решение будет "основано на неотложных потребностях Украины".

Тем временем Великобритания отправляет три единицы аналогичного оружия, американской реактивной системы залпового огня M270 с дальностью действия 50 миль.

Напомним, 60 украинских военнослужащих завершили учения по использованию РСЗО HIMARS.

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

 

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