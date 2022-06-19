ВОЙНА В Украине Как Запад должен помочь Украине выстоять против роССии: Джонсон назвал 4 пункта

2022-06-19 16:30

 

Страны Запада должны поддерживать Украину в войне против России, которая может затянуться на несколько лет.

Об этом в своей колонке для издания The Sunday Times написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В частности, политик сомневается, что мир не будет спокойнеее жить в случае, если план президента РФ Владимира Путина частично сбудется и Россия сможет аннексировать территории, которые сейчас временно оккупированы.

По словам Джонсона, подобный сценарий стал бы самым большим недоразумением со времен Второй мировой войны.

"Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России "вечное право возвращать" территории, которые когда-либо в прошлом населяли "славяне" - доктрина, оправдывающая захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО", - продолжил премьер-министр и добавил, что успех Владимира Путина развязал бы руки другим действующим диктаторам.

В своей колонке Борис Джонсон призывает западных лидеров не бояться и оказывать всяческую поддержку украинцам, поскольку время действует явно не в пользу российских войск, которые продолжают безуспешно штурмовать Северодонецк.

Премьер-министр признал, что полномасштабная война может быть затяжной, поскольку Владимир Путин перешел на тактику истощения украинской армии. Страны Запада в таких условиях должны обеспечивать Украину стратегическими ресурсами, чтобы из этого конфликта она вышла победителем.

В связи с этим, Борис Джонсон представил план поддержки Киева и назвал четыре пункта, которые позволят украинским военнослужащим выстоять против ВС РФ:

  • Обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением и обучением военных. Британия, по словам Джонсона, планирует обучать около 10 тысяч украинских военных в течение 120 дней.
  • Помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, чтобы Киев имел возможность выплачивать пенсии, зарплаты, а также финансировать восстановление разрушенной инфраструктуры.
  • Обеспечить по суше маршруты для экспорта украинского продовольствия, прежде всего зерна, чтобы шли поступления в бюджет Украины.
  • Разблокировать украинские морские порты и помочь немедленно вывезти 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы. Блокада российскими войсками портов может привести к тому, что менее развитые страны мира столкнутся с голодом.
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