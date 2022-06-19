ВОЙНА В Украине На Киевщине силы ПВО сбили две вражеских ракеты: появились подробности

2022-06-19 09:30

В Киевской области в воскресенье, 19 июня, силы украинской противовоздушной обороны сбили две российских ракеты. Сообщений о пострадавших не поступало.

Первым об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Где именно упали обломки ракеты, не сообщалось.

"Возле Киева наша ПВО сбила ракету. Сохраняем спокойствие", – написал Гончаренко.

В свою очередь на странице Гостомельской сельской громады в социальной сети Facebook уточнили, что всего враг выпустил по территории Украины три ракеты.

"Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, – украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", – говорится в сообщении.