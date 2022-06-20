ВОЙНА В Украине Армия Украины быстро приближается к Мелитополю и Херсону - оккупантам придется бежать или умереть

2022-06-20 08:25

Украинские военные приближаются к Мелитополю, есть надежда на освобождение города от роССийских оккупантов. Об этом городской голова Иван Федоров сообщил в видеообращении.

По словам Федорова, на Запорожском направлении линия фронта продвинулась на десять километров.

"На сегодня наши героические Вооруженные силы Украины существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация - в направлении Мелитополя. Уже более чем на десять километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные Силы", - сказал он.

Городской голова выразил надежду, что благодаря поставкам вооружения города удастся освободить.

"В последнее время поступает большое количество западного вооружения, которое приближает нас к победе. Надеюсь, в ближайшее время его будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши оккупированные города и спасти наших жителей. Верим в ВСУ", - сказал Федоров.