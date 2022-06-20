ВОЙНА В Украине ВСУ под Херсоном прорвали первую линию обороны оккупантов: как идет наступление

2022-06-20 16:30



Подразделения Вооруженных Сил Украины откинули российские оккупационные войска с первой линии обороны в Херсонской области. Украинские защитники на некоторых направлениях находятся уже в 10 километрах от временно оккупированного Херсона.

Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань в эфире телемарафона "Единые новости", пишут в "Оперативном ВСУ" .

Украинские военные выбили врага из его первой линии обороны благодаря контрнаступательным действиям. Вместе с этим они наносят точные удары по военным складам находящихся в тылу российских оккупантов. Сейчас россияне стремятся ускоренно укреплять вторую и третью линии обороны.

"Горжусь ВСУ! Я уверен, что победа будет за нами! Да, будет тяжело, но она будет и это 100%! С каждым днем наши воины приближают Украину в тот день, когда мы сможем проснуться утром, и не бояться, что прилетит ракета!" – подчеркнул Сергей Хлань.