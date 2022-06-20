ВОЙНА В Украине В Украине появился новый вид мошенничества по продаже топлива: как не попасться

2022-06-20 17:00


Аферисты предлагают клиентам купить топливные карты и электронные топливные талоны.

В сети Интернет появился новый вид мошенничества: аферисты предлагают клиентам купить топливные карты и талоны известных сетей АЗС.

Об этом сообщает сеть автозаправочных станций "ОККО".

"В сети Интернет появился новый мошеннический сайт по продаже топлива. Клиентам аферисты предлагают купить топливные карты, талоны и электронные топливные талоны, отмечая, что они будут отображаться в мобильных приложениях известных АЗК Украины, среди которых и наша сеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для большей достоверности мошенники даже предлагают заключить договор с зарегистрированным юридическим лицом. В компании обратили внимание, что такой документ не имеет юридической силы, а упомянутое юридическое лицо никоим образом не сотрудничает с компанией "ОККО".

Компания предостерегает своих клиентов от сотрудничества с мошенниками, чтобы не потерять свои средства.

"Призываем всех клиентов сети "ОККО" быть бдительными и не переводить свои средства на счета каких-либо непроверенных юридических лиц и, особенно, на карточные счета неизвестных лиц", - сказано в сообщении.

 

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2022-06-20 17:00
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ВОЙНА В Украине

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В Украине появился новый вид мошенничества по продаже топлива: как не попасться 2022-06-20 17:00