ВОЙНА В Украине Австралия передала ВСУ первые бронетранспортеры M113AS4

2022-06-20 18:00

 

Австралия доставила в Украину первые четыре из 14 австралийских бронетранспортеров M113AS4.

Военная техника доставлена в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов, сообщает местный канал 9NEWS.

Украинские военные также уже используют в бою австралийские машины Bushmaster, противоброневое оружие, беспилотные летательные системы и боеприпасы.

Комментируя поставки оружия с Запада, к которым присоединилась заокеанская страна, посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко отметил, что все это играет важную роль. Однако также констатировал: "Единственная проблема сейчас заключается в том, что нам этого нужно больше, потому что каждый день мы видим 100 убитых украинских воинов, 400 раненых".

БТР M113 может перевозить 11 десантников, сам экипаж состоит из 2-х человек: механика-водителя и командира. Лобовая часть корпуса в базовой конфигурации обеспечивает защиту от 12,7 мм бронебойных шаров с дистанции 200 метров.

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