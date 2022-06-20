ВОЙНА В Украине В районе Северодонецка продвижение врага невозможно — работает украинская артиллерия

2022-06-20 22:00

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, все попытки россиян оцепить украинские силы в районе Золотого и Северодонецка-Лисичанска разбиты. Поэтому оккупанты бьют по жилищной инфраструктуре, применяя тактику выжженной земли.

Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва россиян возле Тошкивки в Луганской области: сработала артиллерия, хотя и потеряли контроль над поселком Метелкино. Об этом в комментарии Фокусу сказал Дмитрий Снегирев, военный эксперт. Он добавляет: все попытки россиян оцепить украинские силы в районе Золотого и Северодонецка-Лисичанска — разбиты.

"Массированным артиллерийским и авиационным ударам противника подверглись жилые кварталы Сорокино, Метелкино (близ Северодонецка, — ред.), другие населенные пункты, где россияне пытаются выбить с позиции Вооруженные силы Украины (ВСУ). Но странным образом в первую очередь бьют по жилищной инфраструктуре, используя тактику выжженной земли, которая раньше им позволяла продвигаться в глубь Луганской области", — говорит Снегирев.

В самом Северодонецке продолжаются тяжелые бои в промышленной зоне. Несмотря на использование Россией артиллерии, запрещенной международными конвенциями оружия и авиации, ВСУ крепко держат свои позиции. Украинская армия контролирует 30% города Северодонецка, то есть промышленную зону завода "Азот".

На предприятии кроме военных находятся и гражданские. Россия пытается использовать этот факт в своих информационно-психологических операциях, предлагая "эвакуацию" так называемым коридором в направлении оккупированного города Сватово. За последние сутки на территорию РФ с территории Луганской области было вывезено около 13 тысяч жителей Луганской области.

"В районе Северодонецка продвижение российских войск сейчас невозможно за счет результативной работы украинской артиллерии. Оккупанты пытались совершить прорыв в районе населенного пункта Тошковка. Частично они преуспели, но потом отработала украинская артиллерия, — добавляет Дмитрий Снегирев, военный эксперт. — В первую очередь, польские САУ "Краб" (самоходные артиллерийские установки AHS Krab). Их дальность поражения до 40 км. Благодаря им, ВСУ могут наносить превентивные удары не только по передовым, но и тыловым позициям страны-оккупанта".

Напомним, район Северодонецка в Луганской области — одна из самых горячих точек на карте Украины. 19 июня британская разведка сообщила, что в последние дни российские войска возобновили попытки штурма в Харьковской области для создания Северодонецкого котла.