ВОЙНА В Украине Харьковская область почти освобождена от врага - ВСУ пробились к госгранице Украины

2022-06-21 08:26

Вооруженным Силам Украины осталось немного для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области, чтобы и Харьков, и вся область были освобождены от врага.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.

"Как Харьков, так и область были победоносно фактически освобождены от врага. И это расстояние, которое остается до границы… Враг на сегодняшний день предпринимает максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до этой границы. За это идут бои", - сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что прогнозировать что-либо на тему повторного наступления на Харьковщину нельзя, поскольку ситуация меняется каждые полчаса.

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