ВОЙНА В Украине Разведка раскрыла данные о принудительной паспортизации во временно оккупированном Бердянске

2022-06-21 10:25

Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местных Центрах предоставления административных услуг, чтобы продемонстрировать "желание" местных жителей получить российские паспорта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦПАУ для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы. Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы", - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, в случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали паспортизировать местных жителей паспортами бывшего СССР – как минимум временно, до выдачи российских документов.

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документ Сколько обещанного обещанного оружия страны уже передали ведущей героическую оборону Украине 2022-06-21 11:33
Разведка раскрыла данные о принудительной паспортизации во временно оккупированном Бердянске 2022-06-21 10:25