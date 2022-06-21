В роССийской армии еще 300 убитых: сводка Генштаба ВСУ о потерях
2022-06-21 17:00
Идут 118-е сутки войны Украины с российскими оккупантами. В нашей стране погибло уже 34 100 военных РФ - только за последние сутки ликвидировано 300 оккупантов и уничтожено 19 вражеских танков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 34 100 (+300) человек,
- танков ‒ 1 496 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 606 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 752 (+3) ед,
- РСЗО - 239 (+1) ед,
- средств ПВО - 98 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 181 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
- крылатых ракет – 137 (+7),
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,
- специальной техники – 59 (+4).