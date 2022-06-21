ВОЙНА В Украине В роССийской армии еще 300 убитых: сводка Генштаба ВСУ о потерях

2022-06-21 17:00

Идут 118-е сутки войны Украины с российскими оккупантами. В нашей стране погибло уже 34 100 военных РФ - только за последние сутки ликвидировано 300 оккупантов и уничтожено 19 вражеских танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили: