ВОЙНА В Украине В роССийской армии еще 300 убитых: сводка Генштаба ВСУ о потерях

2022-06-21 17:00

 

Идут 118-е сутки войны Украины с российскими оккупантами. В нашей стране погибло уже 34 100 военных РФ - только за последние сутки ликвидировано 300 оккупантов и уничтожено 19 вражеских танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34 100 (+300) человек,
  • танков ‒ 1 496 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 606 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 752 (+3) ед,
  • РСЗО - 239 (+1) ед,
  • средств ПВО - 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
  • крылатых ракет – 137 (+7),
  • кораблей/катеров - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,
  • специальной техники – 59 (+4).

 

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