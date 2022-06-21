ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются в Херсонской области, оккупанты обустраивают второй и третьей рубежи обороны

2022-06-21 18:00

 

Украинские защитники продвигаются в Херсонской области и заставляют оккупантов обустраивать новые рубежи обороны.

Об этом в эфире 24 канала заявила глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся", - отметила она.

По словам Гуменюк, оккпанты обустраивают второй и третий рубежи обороны на временно оккупированных территориях Херсона и вынуждены пользоваться запасными, поскольку их даже доклады оттесняют ВСУ.

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